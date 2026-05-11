Освобождению Красноармейска помогли брошенные карты с позициями ВСУ

Замкомандира роты группировки «Центр» Артём Касьянов в видео Минобороны России рассказал, что брошенные при отступлении украинскими боевиками карты с координатами позиций Вооружённых сил Украины (ВСУ), найденные российскими разведчиками, позволили зайти в тыл врага при освобождении Красноармейска в ДНР.

«Нашли документы и данные расположения, данные личного состава. Уходя, они очень много что забывали, просто забывали и уходили оттуда. В основном — это в электронном виде карты находились», — отметил российский боец.

По его словам, на брошенных картах были обозначены наблюдательные посты, склады, позиции БПЛА, маршруты передвижения и тыловые районы противника. С помощью этих карт удалось нанести массированный огневой урон противнику.

Минобороны РФ объявило об освобождении Красноармейска в ДНР 1 декабря 2025 года.

