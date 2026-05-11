День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 мая, 02:43

Освобождению Красноармейска помогли брошенные карты с позициями ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Замкомандира роты группировки «Центр» Артём Касьянов в видео Минобороны России рассказал, что брошенные при отступлении украинскими боевиками карты с координатами позиций Вооружённых сил Украины (ВСУ), найденные российскими разведчиками, позволили зайти в тыл врага при освобождении Красноармейска в ДНР.

«Нашли документы и данные расположения, данные личного состава. Уходя, они очень много что забывали, просто забывали и уходили оттуда. В основном — это в электронном виде карты находились», — отметил российский боец.

По его словам, на брошенных картах были обозначены наблюдательные посты, склады, позиции БПЛА, маршруты передвижения и тыловые районы противника. С помощью этих карт удалось нанести массированный огневой урон противнику.

Минобороны РФ объявило об освобождении Красноармейска в ДНР 1 декабря 2025 года.

Новости СВО 11 мая: ВС РФ взяли в тиски ВСУ у Родинского, Украина 16 тысяч раз нарушила перемирие, Кремль назвал условия завершения СВО
Новости СВО 11 мая: ВС РФ взяли в тиски ВСУ у Родинского, Украина 16 тысяч раз нарушила перемирие, Кремль назвал условия завершения СВО

Ранее расчёт FPV-дрона группировки «Днепр» водрузил российский триколор у мемориала парка Славы временно оккупированного ВСУ города Херсон. В честь 81-летия Великой Победы расчёт ударно-разведывательных беспилотных систем 18-й общевойсковой армии выполнил уникальную задачу по доставке государственного флага Российской Федерации в парк Славы. В Минобороны РФ уточнили, что российский флаг установили прямо у некогда горевшего здесь Вечного огня — символа памяти о подвиге советского народа.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Армия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar