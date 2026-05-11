Российские военные спасли семью в ДНР, за которой охотились дроны ВСУ

Семью из прифронтовой зоны на юго-западе ДНР удалось вывести российским войскам. Как рассказали эвакуированные, за ними охотились дроны Вооружённых сил Украины (ВСУ).

«Крылья конкретно не давали из подвала выйти. Мы сидели по подвалам постоянно. Выйдешь — слушаешь. В туалет выйти — слушаешь. Просто-напросто вообще не давали жизни, охотились», — цитирует одного из спасённых ТАСС.

По его словам, семье, состоящей из пожилых супругов и сына, неоднократно приходилось менять место укрытия, поскольку прежние подземные помещения вскоре становились небезопасными после ударов беспилотников. Он добавил, что подобная обстановка сохранялась с момента ухода украинских подразделений из населённого пункта, где они проживали ранее.

