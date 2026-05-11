День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 мая, 04:35

Российские военные спасли семью в ДНР, за которой охотились дроны ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Семью из прифронтовой зоны на юго-западе ДНР удалось вывести российским войскам. Как рассказали эвакуированные, за ними охотились дроны Вооружённых сил Украины (ВСУ).

«Крылья конкретно не давали из подвала выйти. Мы сидели по подвалам постоянно. Выйдешь — слушаешь. В туалет выйти — слушаешь. Просто-напросто вообще не давали жизни, охотились», — цитирует одного из спасённых ТАСС.

По его словам, семье, состоящей из пожилых супругов и сына, неоднократно приходилось менять место укрытия, поскольку прежние подземные помещения вскоре становились небезопасными после ударов беспилотников. Он добавил, что подобная обстановка сохранялась с момента ухода украинских подразделений из населённого пункта, где они проживали ранее.

ВС РФ организовали «зелёный коридор», чтобы спасти семью из прифронтовой зоны
ВС РФ организовали «зелёный коридор», чтобы спасти семью из прифронтовой зоны

Ранее бойцы отряда, состоящего из бывших украинских военнослужащих объяснили, почему теперь воюют против ВСУ. Подразделение сформировали из пленных, которые добровольно решили выступить против киевской власти. По их словам, военных не устраивает тот режим, который сейчас существует на Украине. Сейчас добровольческий отряд действует на Запорожском направлении.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Армия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar