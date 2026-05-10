Перешедшие на сторону России экс-бойцы ВСУ рассказали, почему воюют против Киева

Бойцы отряда, состоящего из бывших украинских военнослужащих, рассказали РИА «Новости», почему теперь воюют против ВСУ. Подразделение сформировали из пленных, которые добровольно решили выступить против киевской власти.

«Возвращаться обратно на Украину, какая она сейчас, и в ту Украину, которую они хотят построить, я не хочу. Я не воюю против украинцев, против людей. Меня не устраивает та власть, тот режим, который сейчас существует на Украине», — сказал один из бойцов с позывным Боб.

Другой участник с позывным Щука рассказал, что ещё во время мобилизации предупредил сотрудников украинского военкомата о намерении перейти на сторону России при первой возможности. По его словам, это произошло после сдачи в плен.

Сейчас добровольческий отряд действует на Запорожском направлении. Сейчас эти группы занимаются обеспечением расчётов БПЛА: доставляет боеприпасы, питание, запчасти и другие грузы на вторую линию обороны минимум один раз в день.

Ранее Life.ru писал, что украинский пленный – бывший контрразведчик СБУ Сергей Михайлов – заявил, что не хочет возвращаться на Украину, потому что «там его обнулят». Мужчина попросил оставить его в России.