«На нервах ударил ножом в шею»: Пленный ВСУшник рассказал о попытке убить раненого бойца РФ

Украинский военный Даниил Жарков, попавший в плен в ДНР, дал шокирующие показания. В беседе с ТАСС он признался, что в конце декабря 2025 года пытался зарезать раненого российского военнослужащего. Однако, по его словам, убить не смог, а после и вовсе кормил пленного больше недели.

По словам Жаркова, их группа отступала и получила указание временно укрыться в одном из домов. Вскоре в то же здание зашёл раненый российский боец. Его взяли в плен. А после допроса командование отдало жуткий приказ.

«Командование приказало убить его по-тихому. Никто этого не хотел, но командование постоянно давило», – рассказал украинец.

При этом, по его словам, ранее был отдан другой приказ: никого не подпускать к позициям – ни гражданских, ни военнослужащих. Однако раненый появился сам.

Жарков признаётся, что находился на пределе нервного напряжения. Он взял нож и ударил лежащего россиянина в шею. Украинский солдат был уверен, что убил его.

«Я на нервах взял нож и ударил его в сторону шеи. Я думал, что убил, если честно. Спустился в погреб на нервах, сам был в шоке», – цитирует пленного ТАСС.

Украинский солдат уже доложил по рации, что справился с задачей, но оказалось, что российский боец остался жив.

После покушения военнослужащий ВС РФ прожил с украинцами ещё 8 дней. По словам Жаркова, они его кормили, поили. А 2 января 2026 года, когда группа покидала укрытие, его оставили в живых.

Жарков понимает, что в России против него могут возбудить уголовное дело. Однако он настаивает, что боец выжил, а потому приказ он не выполнил.

Ранее Life.ru писал, что другой украинский пленный – бывший контрразведчик СБУ Сергей Михайлов – заявил, что не хочет возвращаться на Украину, потому что «там его обнулят». Мужчина попросил оставить его в России.