Меню от ВСУ: Пленный рассказал, как две недели «хрустел» комбикормом из свиных кормушек

Украинские солдаты на позиции в ДНР две недели питались комбикормом. Они находили еду в свиных кормушках на животноводческой ферме. Об этом рассказал РИА «Новости» пленный 79-й бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Кучинский.

«Последние две недели вообще ничего, кроме комбикорма, не ели. В кормушках у свиней был комбикорм, вот этот комбикорм пытались варить хотя бы как-нибудь и кушать», — поделился пленный.

По его словам, их группа располагалась в ангарах фермы в районе Гришино. Воду добывали с крыши: она стекала в помещение через слой минеральной ваты. Об освобождении Гришино и продвижении в направлении Доброполья 21 апреля сообщал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Ранее в Минобороны России раскрыли детали операции по освобождению Гришино в ДНР: бойцы использовали трофейные БМП Bradley и М-113, подъехав к селу под прикрытием тумана. ВСУ приняли технику за свою, эффект неожиданности сработал, что позволило штурмовикам быстро занять позиции и начать зачистку. Особо отмечен эпизод перед самым взятием Гришино. Российские военные взяли подземный опорный пункт длиной около 100 метров, где в плен сдались двое солдат ВСУ. После этого штурмовики заблокировали и уничтожили подземные коммуникации между домами, лишив врага возможности перегруппироваться.