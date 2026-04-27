Поддубный: ВС РФ взяли Гришино в ДНР с помощью тактики «троянского коня»

Посёлок Гришино в Донецкой Народной Республике перешёл под контроль российских сил после операции с использованием трофейной техники. Об этом в своём канале в MAX рассказал военкор ИС «Вести» Евгений Поддубный.

Операцию провели подразделения группировки «Центр», применив нестандартное тактическое решение. Военнослужащие использовали захваченную технику противника, чтобы проникнуть в населённый пункт, находившийся под контролем ВСУ.

Речь идёт о ранее выведенных из строя американских машинах — БМП Bradley и бронетранспортёре M113, повреждённых FPV-дронами и подрывом на мине. После восстановления на этих машинах в посёлок доставили штурмовую группу, которая выполнила поставленные задачи и затем вернулась на той же технике.

Как отметил военкор, успех операции обеспечили действия малых групп, скрытное удержание позиций в тылу противника и активное использование разведданных для корректировки ударов. Применение такого подхода позволило подразделениям 35-й бригады взять населённый пункт под контроль и продвинуться дальше вглубь обороны. Взятие Гришино открывает возможность продвижения в сторону границы с Днепропетровской областью, а также позволяет установить огневой контроль над протяжённым участком трассы Е-50.

Ранее сообщалось, что штурм Гришино прошёл 21 апреля на Добропольском направлении с участием бойцов 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.