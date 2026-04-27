«Эффект неожиданности выстрелил»: как наши бойцы обманули ВСУ с помощью трофейных Bradley

В Минобороны России раскрыли детали дерзкой операции по освобождению населённого пункта Гришино в ДНР. Случилось это 21 апреля на Добропольском направлении. По словам военных, штурмовая группа 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады использовала американские БМП Bradley и бронетранспортёры М-113, которые ранее были захвачены у ВСУ.

Под прикрытием тумана и дождя десант на вражеских машинах подъехал к Гришино. Противник принял их за своих. Эффект неожиданности сработал идеально.

Как рассказал командир взвода Антон Расковалов, сразу после въезда в село с трофейной бронетехники высадился десант. Штурмовики оперативно заняли два дома и начали зачистку. ВСУ не успели опомниться.

Но этому предшествовала кропотливая работа. Гранатомётчик Алексей Мурычев пояснил, что главной задачей было отслеживание передвижений врага: засекли технику, зафиксировали сборы, передали координаты – и только потом пошли вперёд.

Особую роль сыграл и выбор погоды. Штурмовик Андрей Цыганков рассказал, что передвигались от укрытия к укрытию, выжидая туман или дождь. Наносили удары в самый неожиданный момент – когда противник был занят сменой дронов или батареек. Действовали по классике: из дома в дом, закрепляясь в подвалах, используя FPV-дроны.

Командир мотострелковой роты Владимир Голубец добавил, что враг основательно подготовился к обороне. Лесополосы были изрыты танковыми рвами, а между домами противник прорыл подземные ходы для манёвра. Однако наша разведка выявила эти позиции и передала координаты для уничтожения.

Особо отмечен эпизод перед самым взятием Гришино. Российские военные взяли подземный опорный пункт длиной около 100 метров, где в плен сдались двое солдат ВСУ. После этого штурмовики заблокировали и уничтожили подземные коммуникации между домами, лишив врага возможности перегруппироваться.

В Минобороны подчеркнули, что грамотное применение тактики скрытного удержания позиций в тылу противника, терпение в выборе момента и дерзкое использование восстановленной трофейной техники позволили 35-й бригаде не только взять Гришино, но и продолжить продвижение вглубь обороны ВСУ.

