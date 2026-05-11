11 мая, 04:28

ВС РФ организовали «зелёный коридор», чтобы спасти семью из прифронтовой зоны

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Старший офицер управления 186-го штурмового полка группировки войск «Восток» с позывным Маэстро сообщил, что военнослужащими был организован так называемый «зелёный коридор» для безопасной эвакуации одной семьи в юго-западной части ДНР. Об этом пишет ТАСС.

«Нам удалось создать безопасный зелёный коридор, то есть там, где не было FPV-дронов врага, где не было там «Бабы-яги» и остальных злополучных, скажем так, летательных аппаратов. На некоторое время всё было зелёное, мы организовали эвакуационную группу, забрали мирных жителей, и привезли их в следующую точку», — поделился военнослужащий.

Новороссийские десантники поздравили украинских военнослужащих с Днём Победы

Ранее расчёт FPV-дрона группировки «Днепр» водрузил российский триколор у мемориала парка Славы временно оккупированного ВСУ города Херсон. Российский флаг установили прямо у некогда горевшего здесь Вечного огня — символа памяти о подвиге советского народа. Эта акция стала символом непрерывности поколений: от победителей в ВОВ до современных солдат, которые продолжают дело дедов и прадедов в зоне СВО, проявляя мужество.

Алена Пенчугина
