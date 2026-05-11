Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

11 мая, 04:16

Новороссийские десантники поздравили украинских военнослужащих с Днём Победы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

В Минобороны России сообщили о проведении акции на Запорожском направлении, приуроченной ко Дню Победы. Военнослужащие Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ поздравили украинских военных.

Во время перемирия БПЛА были задействованы для доставки листовок на позиции, находящиеся под контролем Вооружённых сил Украины (ВСУ). Содержание обращений включало поздравление с годовщиной Победы и отсылку к общей памяти о событиях Великой Отечественной войны.

В тексте уточнялось, что советские войска совместно освобождали территорию Украины, а также содержались призывы к украинским военнослужащим прекратить участие в боевых действиях и сложить оружие. В материалах Минобороны также заявлено, что российские подразделения продолжают продвижение на ряде участков направления.

Ранее расчёт FPV-дрона группировки «Днепр» водрузил российский триколор у мемориала парка Славы временно оккупированного ВСУ города Херсон. Российский флаг установили прямо у некогда горевшего здесь Вечного огня — символа памяти о подвиге советского народа. Эта акция стала символом непрерывности поколений: от победителей в ВОВ до современных солдат, которые продолжают дело дедов и прадедов в зоне СВО, проявляя мужество.

Тимур Хингеев
