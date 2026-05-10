Попытка «перевесить» 9 Мая провалилась: Флаги Украины и Эстонии на замке Нарвы сорвало ветром
Флаги-«противовесы» 9 Мая в Нарве не выдержали ветра из России
Обложка © Telegram/ BALTNEWS
Ветер сорвал флаги Эстонии и Украины со стены Нарвского замка, расположенного напротив российского Ивангорода. Инцидент произошёл во время празднования Дня Победы.
Россия отметила 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне концертом в Ивангороде, который был слышен и виден с обеих сторон реки. В то же время в странах Прибалтики были введены ограничения на поздравления с Днем Победы, а возложение цветов к братским могилам и ношение георгиевской ленточки могут привести к штрафам. На эстонском берегу реки Нарва, напротив Ивангорода, собрались зрители для просмотра трансляции московского парада.
Ранее посольство России в Берлине выразило протест против решения германских властей, запрещающего 8 и 9 мая вывешивать российские и белорусские флаги, а также использовать символы, связанные с Днем Победы, на советских воинских мемориалах.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.