Попытка «перевесить» 9 Мая провалилась: Флаги Украины и Эстонии на замке Нарвы сорвало ветром

Россия отметила 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне концертом в Ивангороде, который был слышен и виден с обеих сторон реки. В то же время в странах Прибалтики были введены ограничения на поздравления с Днем Победы, а возложение цветов к братским могилам и ношение георгиевской ленточки могут привести к штрафам. На эстонском берегу реки Нарва, напротив Ивангорода, собрались зрители для просмотра трансляции московского парада.