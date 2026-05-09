«Катюша» и знамёна Победы: «Бессмертный полк» прошёл в ФРГ

Акция «Бессмертный полк» прошла в Кёльне на западе Германии. Об этом сообщил русскоязычный портал «Русское поле».

Жители несли портреты своих родных и близких — участников Великой Отечественной войны. В колонне звучали песни военных лет, в том числе «Катюша» и «Прощание славянки». В руках у участников шествия были советские знамёна, флаги союзных республик и российские триколоры. Многие пришли с детьми.

По окончании акции состоялся праздничный концерт. В этом году шествия «Бессмертного полка» организованы также в Берлине, Аугсбурге, Гамбурге, Киле, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне, Хомбурге, Шлос-Хольте-Штукенброке и Штутгарте.

Память о подвиге советского народа жива за пределами России, несмотря на попытки европейских властей переписать историю и запретить символы Победы.

Ранее «Бессмертный полк» прошёл в Пекине на территории Посольства России. Во главе колонны шли посол РФ Игорь Моргулов и посол Белоруссии Александр Червяков. Участниками акции стали более 800 человек. Это дипломаты с семьями, студенты из РФ, соотечественники, постоянно живущие в Китае, а также граждане СНГ и китайцы.