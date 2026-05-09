9 мая, 13:46

«Бессмертный полк» в Пекине собрал более 800 человек у стен посольства России

Шествие «Бессмертного полка» в Пекине. Обложка © Telegram / Посольство России в Китае

В Пекине на территории дипломатической миссии России прошла акция «Бессмертный полк». Шествие возглавили посол РФ Игорь Моргулов и его белорусский коллега Александр Червяков.

Память советских воинов пришли почтить более 800 человек. Среди них — сотрудники посольства с семьями, российские студенты из Пекина, соотечественники, проживающие в КНР, а также граждане стран СНГ и Китая.

Участники акции прошли с портретами родных, воевавших на фронтах Великой Отечественной, и советских лётчиков-добровольцев, помогавших китайскому народу в Войне сопротивления японским милитаристам. Шествие сопровождалось песнями военных лет. Организаторы выразили искреннюю признательность всем, кто присоединился к памятному мероприятию.

Николай Басков прошёл в строю «Бессмертного полка» в Киргизии

А ещё «Бессмертный полк» сегодня вновь прошёл по улицам Барнаула после паузы длиной в два года. По данным мэрии, на площадь Советов вышли порядка 45 тысяч горожан и гостей столицы Алтайского края, чтобы почтить память героев.

