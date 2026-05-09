Николай Басков прошёл в строю «Бессмертного полка» в Киргизии
Народный артист России Николай Басков принял участие в шествии «Бессмертного полка» в киргизском Караколе, сообщает RT. Музыкант нёс портрет своего родственника-ветерана. На груди певца виднелась георгиевская ленточка.
В момент акции в городе стояла солнечная, тёплая погода. На фоне шествия играла знаменитая композиция Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова «Журавли».
Ранее Служба безопасности Украины заочно предъявила новые обвинения Николаю Баскову. Российскому певцу вменяют сразу три дополнительные статьи.
