В Барнауле в акции «Бессмертный полк» приняли участие порядка 45 тысяч человек, шествие прошло впервые после двухлетнего перерыва. Памятная акция стартовала в центре Барнаула на площади Советов, где собрались тысячи жителей и гостей города. Об этом сообщили в администрации города.

Около 45 тысяч человек приняли участие в «Бессмертном полку» в Барнауле. Видео © VK / Город Барнаул

Участники шествия несли портреты родственников — ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны. Колонна растянулась на несколько кварталов, движение сопровождалось скандированиями «Ура!».

В руках у людей были фотографии фронтовиков, среди которых бойцы, командиры, медики и связисты, призванные из Алтайского края. Многие семьи пришли на шествие вместе с детьми, передавая им память о предках через истории и портреты. Часть участников также была в одежде, стилизованной под военную форму времён Великой Отечественной войны.

Ранее в Чукотском автономном округе прошли мероприятия акции «Бессмертный полк», в которых приняли участие тысячи жителей региона. В посёлке Провидения в шествии участвовали более 5 тысяч человек, сообщили в правительстве округа. Участники пронесли по улицам огромную Георгиевскую ленту.