Бессмертные души всё видят: Клин журавлей внезапно пролетел над «Бессмертным полком»

Стая журавлей символично пролетела на Чукотке во время проведения акции «Бессмертный полк». В мероприятии в посёлке Провидения приняли участие больше 5 тысяч человек, рассказали в Правительстве региона.

Видео © Telegram / Правительство Чукотки

В Провидения развернули огромную Георгиевскую ленту и пронесли её по главным улицам. Но неожиданно в небе заметили трогательный символ памяти и бессмертия душ солдат, павших на полях Великой Отечественной войны, — клин журавлей. С портретами героев вышли жители Певека и Анадыря. В столице округа шествие открыли дети. В мероприятии участвовал губернатор Чукотки Владислав Кузнецов с семьёй и другие первые лица региона.

«В этот момент всё стало на свои места. Небо — живое. Память — настоящая. Никто не забыт. Ничто не забыто», — написали представители Правительства.

Губернатор напомнил, что сотни жителей округа ушли на фронт. В истории навсегда останутся танковая колонна «Чукотский колхозник» и звено самолётов «Советская Чукотка» — их построили на деньги, собранные земляками. А многие ветераны после войны приехали жить и работать на Чукотку. Для них округ стал родным домом.

