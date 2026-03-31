СБУ заочно предъявила новые обвинения Николаю Баскову по трём статьям

Служба безопасности Украины заочно предъявила новые обвинения народному артисту России Николаю Баскову. Информация опубликована на сайте украинского офиса генпрокурора.

Сообщается, что певцу вменяют сразу три дополнительные статьи. Подробности обвинений официально не раскрываются.

В марте 2022 года в адрес артиста прозвучали обвинения в публичных высказываниях, направленных на изменение территориальных границ Украины. Стоит отметить, что с 2017 года Николай Басков находится в списке экстремистских материалов на ресурсе «Миротворец»*.

Ранее Ирина Горбачёва, родившаяся в Мариуполе, попала в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец»*. Её обвиняют в поддержке РФ, распространении «российской пропаганды», а также в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».

