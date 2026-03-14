14 марта, 17:56

Главу комиссии иранского парламента внесли в базу «Миротворца»* после слов об Украине

Глава комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи попал в базу украинского сайта «Миротворец»*. Политика внесли в список «военных преступников и террористов», обвинив в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Поводом стало заявление Азизи о том, что Незалежная стала законной военной целью после того, как Киев начал предоставлять беспилотную поддержку Израилю.

Напомним, Ибрагим Азизи объявил Украину законной военной целью для иранских ударов. Причиной стали заявления Киева об оказании помощи Израилю и США.

* Ресурс включён в список экстремистских сайтов, запрещённых в России.

Юрий Лысенко
