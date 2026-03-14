Главу комиссии иранского парламента внесли в базу «Миротворца»* после слов об Украине

Глава комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи попал в базу украинского сайта «Миротворец»*. Политика внесли в список «военных преступников и террористов», обвинив в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Поводом стало заявление Азизи о том, что Незалежная стала законной военной целью после того, как Киев начал предоставлять беспилотную поддержку Израилю.

