18 марта, 21:14

Ирина Горбачёва попала в базу скандального украинского сайта «Миротворец»*

Ирина Горбачёва. Обложка © Telegram / Ирина Горбачёва

Ирина Горбачёва. Обложка © Telegram / Ирина Горбачёва

Данные российской актрисы Ирины Горбачёвой (уроженки Мариуполя) появились в базе скандально известного украинского сайта «Миротворец»*. Данные артистки загрузили на ресурс в среду.

Горбачёву обвиняют в поддержке РФ, распространении «российской пропаганды», а также в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины». В качестве обоснования этих обвинений авторы ресурса ссылаются, в частности, на участие Горбачёвой в съёмках роликов для проекта «Разговоры о важном».

Ирина Горбачёва родилась в Мариуполе в 1988 году. Спустя девять лет, в 1997-м, она вместе с семьёй переехала в Россию.

В базу сайта «Миротворец»* внесли 20 руководителей фонда «Защитники Отечества»
В базу сайта «Миротворец»* внесли 20 руководителей фонда «Защитники Отечества»

Ранее глава комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи попал в базу украинского сайта «Миротворец»*. Политика внесли в список «военных преступников и террористов», обвинив в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом стало заявление Азизи о том, что Незалежная стала законной военной целью после того, как Киев начал предоставлять беспилотную поддержку Израилю.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Ресурс включён в список экстремистских сайтов, запрещённых в России.

Алена Пенчугина
