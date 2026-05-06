«Абсурд и цинизм»: Россия потребовала от Берлина убрать руки от георгиевских лент и флагов СССР

Посольство России в Берлине выразило протест против решения германских властей, запрещающего 8 и 9 мая вывешивать российские и белорусские флаги, а также использовать символы, связанные с Днем Победы, на советских воинских мемориалах. Российская дипмиссия подчеркнула, что под запрет попали такие знаковые элементы, как красное знамя Победы, символика СССР, георгиевская лента, историческая военная форма и песни военных лет, которые, по мнению посольства, неразрывно связаны с освобождением Германии и Европы от нацизма.

«Настоятельно требуем от германской стороны отменить запрет на демонстрацию символов Победы над нацизмом и восстановить историческую справедливость, официально признав преступления Третьего рейха и его пособников в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. геноцидом народов Советского Союза», — подчеркнули в дипмиссии.

Российское посольство назвало абсурдными и циничными запреты, которые Берлин вводит, ссылаясь на конфликт на Украине. По мнению дипломатов, истинная цель этих мер – лишить потомков советских солдат-освободителей, а также неравнодушных жителей и гостей Берлина возможности достойно отметить годовщину разгрома нацизма и отдать дань уважения павшим в Великой Отечественной войне.

Напомним, ранее сообщалось, что в Берлине собирались ввести ограничения на проведение мероприятий 8–9 мая вблизи советских воинских мемориалов. Ограничения затрагивают мемориальные комплексы в парках Трептов, Тиргартен и Шёнхольцер-Хайде.