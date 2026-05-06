В Молдавии 9 мая будут отмечать День Европы вместо Дня Победы
В центре молдавской столицы 9 мая власти организуют торжества по случаю Дня Европы — акцент на Дне Победы делать не планируется. С таким заявлением на заседании кабмина выступил премьер-министр Александр Мунтяну, призвав коллег по правительству активно включиться в подготовку и проведение мероприятия.
Мунтяну пояснил, что 9 мая в стране посвящено именно Дню Европы. По его замыслу, на главной площади будут развёрнуты интерактивные зоны от каждого министерства, где чиновники в прямом общении с гражданами станут разъяснять суть реформ и их необходимость.
Премьер также добавил, что таким образом власти намерены добиться консолидации общества вокруг единой европейской идеи.
А ранее сообщалось, что в Берлине собирались ввести ограничения на проведение мероприятий 8–9 мая вблизи советских воинских мемориалов. Ограничения затрагивают мемориальные комплексы в парках Трептов, Тиргартен и Шёнхольцер-Хайде.
