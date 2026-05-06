День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 мая, 15:23

В Молдавии 9 мая будут отмечать День Европы вместо Дня Победы

Обложка © ChatGPT

Обложка © ChatGPT

В центре молдавской столицы 9 мая власти организуют торжества по случаю Дня Европы — акцент на Дне Победы делать не планируется. С таким заявлением на заседании кабмина выступил премьер-министр Александр Мунтяну, призвав коллег по правительству активно включиться в подготовку и проведение мероприятия.

Мунтяну пояснил, что 9 мая в стране посвящено именно Дню Европы. По его замыслу, на главной площади будут развёрнуты интерактивные зоны от каждого министерства, где чиновники в прямом общении с гражданами станут разъяснять суть реформ и их необходимость.

Премьер также добавил, что таким образом власти намерены добиться консолидации общества вокруг единой европейской идеи.

Премьер-министр Эстонии отпразднует на границе с Россией 9 мая
Премьер-министр Эстонии отпразднует на границе с Россией 9 мая

А ранее сообщалось, что в Берлине собирались ввести ограничения на проведение мероприятий 8–9 мая вблизи советских воинских мемориалов. Ограничения затрагивают мемориальные комплексы в парках Трептов, Тиргартен и Шёнхольцер-Хайде.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Молдавия
  • День Победы
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar