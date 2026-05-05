Премьер-министр Эстонии отпразднует на границе с Россией 9 мая
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал прибудет в Нарву на концерт по случаю Дня Европы 9 мая. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR. Праздничные мероприятия, как отмечается в материале, пройдут на Рыночной и Стокгольмской площадях, недалеко от границы с Россией.
Вместе с Михалом в Нарву приедет и комиссар ЕС по вопросам равенства поколений, молодёжи, культуры и спорта Гленн Микаллеф.
