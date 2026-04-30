30 апреля, 13:46

Кремль назвал главный приоритет при проведении Парада Победы на Красной площади

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обозначил приоритет при организации военного парада на Красной площади. Главной задачей, по его словам, остаётся безопасность жителей столицы.

«Естественно, главное — это безопасность людей, безопасность горожан», — сказал Песков журналистам, комментируя формат проведения торжеств.

Он не стал вдаваться в конкретные детали о количестве приглашённых гостей или прохождении техники, подчеркнув, что все решения принимаются исходя из оперативной обстановки. В прошлом году из соображений безопасности отменили воздушную часть парада. Не исключено, что подобные коррективы могут коснуться и нынешнего празднования.

Ждать ли Трампа в Москве? Песков дал ответ о приглашении на Парад Победы

Ранее Минобороны России анонсировало парад на Красной площади также без колонн современной военной техники. Таким образом, в этом году акцент на главных площадках сделают не на демонстрации вооружений, а на пеших расчётах, памятной части и исторической символике Дня Победы.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

