В Берлине на День Победы введут запрет на символику России и военные песни

Власти Берлина вновь введут ограничения на 8–9 мая в местах воинских мемориалов. Под запрет попадут советская символика, георгиевская лента, буквы V и Z. Об этом сообщила газета Berliner Morgenpost со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

Ограничительные меры затронут территории мемориалов в парках Трептов, Тиргартен и Шёнхольцер-Хайде. Кроме того, под ограничения попадает ношение военной формы. Отдельно уточняется, что на указанных площадках нельзя будет исполнять песни, связанные с военной тематикой и периодом Второй мировой войны.

Отмечается, что действующие меры будут повторять правила, которые применялись в предыдущие годы в эти же даты. При этом предусмотрены исключения: ограничения не коснутся дипломатов и ветеранов Великой Отечественной войны.

Ранее в Вене был зафиксирован акт вандализма на территории советского воинского захоронения. Речь идёт о кладбище Герстхоф, где неизвестные повредили памятник бойцам, погибшим при освобождении Австрии. Мемориал был испачкан краской.