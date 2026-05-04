4 мая, 12:41

В Берлине на День Победы введут запрет на символику России и военные песни

Власти Берлина вновь введут ограничения на 8–9 мая в местах воинских мемориалов. Под запрет попадут советская символика, георгиевская лента, буквы V и Z. Об этом сообщила газета Berliner Morgenpost со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

Ограничительные меры затронут территории мемориалов в парках Трептов, Тиргартен и Шёнхольцер-Хайде. Кроме того, под ограничения попадает ношение военной формы. Отдельно уточняется, что на указанных площадках нельзя будет исполнять песни, связанные с военной тематикой и периодом Второй мировой войны.

Отмечается, что действующие меры будут повторять правила, которые применялись в предыдущие годы в эти же даты. При этом предусмотрены исключения: ограничения не коснутся дипломатов и ветеранов Великой Отечественной войны.

Ранее в Вене был зафиксирован акт вандализма на территории советского воинского захоронения. Речь идёт о кладбище Герстхоф, где неизвестные повредили памятник бойцам, погибшим при освобождении Австрии. Мемориал был испачкан краской.

Милена Скрипальщикова
