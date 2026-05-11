ВС России не наносили удары авиацией, дронами и артиллерией во время перемирия

Во время объявленного перемирия российские войска не применяли авиацию, артиллерию и ударные беспилотники по позициям ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ 11 мая.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами и ракетными войсками группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации удары не наносились», — указано в публикации ведомства.

Ранее сообщалось, что во время режима прекращения огня украинская сторона использовала паузу для переброски подразделений на Харьковское направление. В регион были направлены несколько элитных частей ВСУ, в составе которых находятся и иностранные наёмники.