11 мая, 20:39

ВСУ нанесли удары по магазину, подстанции и ферме в Каховском округе Херсонщины

Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали магазин, подстанцию и базу фермерского хозяйства в Каховском округе Херсонской области. Об этом сообщил глава округа Павел Филипчук.

«Сегодня. Украинский дрон взорвался у магазина в пгт Любимовка. Ударной волной выбило стёкла. Также украинские боевики ударили по базе фермерского хозяйства и подстанции в селе Чернянка. Пострадавших нет», — написал глава округа в Telegram.

Тем временем, при атаках украинских беспилотников на Белгородскую область пострадали четверо мирных жителей. В посёлке Октябрьский дрон ударил по крыше многоквартирного дома — ранен 18-летний юноша. Когда на вызов приехала бригада скорой, второй беспилотник атаковал уже медиков. У троих сотрудников скорой медицинской помощи баротравмы, у парня баротравма и осколочное ранение подбородка. Дальнейшее лечение юноши будет проходить в областной клинической больнице, а сотрудники скорой помощи продолжат лечение амбулаторно.

Виталий Приходько
