Артиллерийские подразделения 6-й мотострелковой дивизии и 72-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск уничтожили до 15 пунктов временной дислокации Вооружённых сил Украины (ВСУ) и 25 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Цели были установлены в ходе воздушной разведки, в результате которой выявили несколько точек сосредоточения личного состава. После передачи координат артиллерии по ним нанесли удары из различных видов вооружения. На Славянском направлении операторы БПЛА обнаружили укрытие с пехотой. После уточнения данных по позиции был нанесён удар дронами.

Кроме того, разведчики 70-й мотострелковой дивизии выявили автомобиль с РЭБ, который был уничтожен посредством FPV-дрона. Позднее была зафиксирована попытка перемещения украинских военнослужащих на другом автомобиле. По нему также был нанесён удар FPV-дроном.

До объявления режима перемирия бойцы группировки «Центр» выбили формирования Вооружённых сил Украины из девяти железобетонных опорных пунктов на Днепропетровском направлении. Укрепления были построены по стандартам НАТО. Каждый опорник представлял собой сложную систему бункеров с множеством входов-выходов и бетонными капсулами для личного состава — до взвода противника. На пути штурмовики преодолевали открытые участки, где противник атаковал массированно: до 5–6 FPV-дронов на каждого бойца, а также тяжёлые гексакоптеры со сбросами.