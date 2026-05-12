До объявления режима перемирия бойцы группировки «Центр» выбили формирования Вооружённых сил Украины (ВСУ) из девяти железобетонных опорных пунктов на Днепропетровском направлении. Укрепления были построены по стандартам НАТО, сообщает Минобороны РФ.

Каждый опорник представлял собой сложную систему бункеров с множеством входов-выходов и бетонными капсулами для личного состава — до взвода противника. На пути штурмовики преодолевали открытые участки, где противник атаковал массированно: до 5–6 FPV-дронов на каждого бойца, а также тяжёлые гексакоптеры со сбросами.

Внутри одного из опорников трое штурмовиков укрылись в бетонной капсуле, но после взрыва дверь заклинило. Трое суток они подрывали её изнутри тротиловыми шашками. Сослуживцы сбрасывали через щель еду, лекарства и взрывчатку с коптеров. На третьи сутки дверь поддалась, и бойцы продолжили выполнять задачу.

Ранее истёк срок перемирия, объявленного ко Дню Победы. 7 мая в Минобороны РФ сообщили, что российский лидер Владимир Путин объявил перемирие с 8 по 10 мая в честь Дня Победы. Позже при посредничестве США согласовали перемирие с 9 по 11 мая и обмен пленными «1000 на 1000». Всего на 11 мая, по данным Минобороны РФ, было зафиксировано 23 802 случая нарушения перемирия украинской стороной.