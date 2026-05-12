Жители Оренбурга сообщили о взрыве, в регионе объявлена угроза атаки дронов

В Оренбургской области обострилась обстановка, связанная с налётами беспилотников. Губернатор региона Евгений Солнцев сообщил о введении плана «Ковёр», который подразумевает тотальное закрытие неба для всех типов воздушных судов.

Жители сообщают о звуках взрывов в небе и работе систем противовоздушной обороны. Власти официально объявили угрозу атаки БПЛА.

В целях безопасности международный аэропорт Оренбурга приостановил приём и отправку рейсов. Пассажирам рекомендуют уточнять статус вылета у авиакомпаний. Также аэропорт имени Курчатова в соседней Челябинской области ввел аналогичные ограничения.

Глава региона предупредил местных жителей о возможных перебоях со связью. Информация о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступала.

Ранее на фоне угрозы беспилотников ограничения ввели сразу в нескольких российских аэропортах. Временно были приостановлены приём и отправка рейсов. Меры затронули воздушные гавани Саратова, Саранска, Пензы, Тамбова, Чебоксар и Ульяновска.