12 мая, 04:57

План «Ковёр» введён в шести российских аэропортах

Обложка © Life.ru

Временные ограничения на полёты введены в шести российских аэропортах. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Ограничения на приём и выпуск воздушных судов ввели в авиагаванях Саратова, Саранска, Пензы, Тамбова, Чебоксар и Ульяновска. Меры вводятся для обеспечения безопасности полётов.

ВСУ нанесли удары по магазину, подстанции и ферме в Каховском округе Херсонщины

Ранее в российском Минобороны отчитались о перехвате 27 украинских беспилотников над тремя российскими регионами. Дроны были сбиты над Белгородской, Воронежской и Ростовской областями. В селе Новая Нелидовка скончался мужчина, пострадавший при атаке дрона на автомобиль. Врачи областной клинической больницы несколько дней боролись за его жизнь, однако спасти мужчину не удалось.

Тимур Хингеев
