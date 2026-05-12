12 мая, 08:59

Над Ульяновской областью сбили два дрона ВСУ

Над Ульяновской областью сбиты два дрона ВСУ. Место падения аппаратов – Старокулаткинский район. Жертв и разрушений нет. На месте работают экстренные службы, сообщил губернатор региона Алексей Русских.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два вражеских БПЛА над территорией Ульяновской области», — написал он в Telegram-канале.

Губернатор настоятельно призвал граждан воздержаться от публикации в интернете видео и фото с беспилотниками, их обломками или работой ПВО. Он также напомнил, что подходить к обломкам БПЛА смертельно опасно.

Ранее на фоне угрозы беспилотников ограничения ввели сразу в нескольких российских аэропортах. Временно приостановлены приём и отправка рейсов. Меры затронули воздушные гавани Саратова, Саранска, Пензы, Тамбова, Чебоксар и Ульяновска.

Наталья Демьянова
