В Чебоксарах школы перевели на дистант на фоне угрозы атаки БПЛА

Власти Чебоксар объявили об угрозе атаки беспилотников. На этом фоне городские школы временно перевели на дистанционный формат обучения. Об этом сообщил мэр города Станислав Трофимов.

«В Чебоксарах объявлена опасность атаки БПЛА. Оставайтесь дома. По возможности ограничьте передвижение по городу. Школы будут работать в дистанционном режиме. Детей просим оставить дома», — написал он.

Мэр уточнил, что ограничения затронули учебные заведения первой смены. Решение приняли в целях безопасности на время действия тревоги. По словам Трофимова, очные занятия для второй смены могут возобновить после официальной отмены угрозы. Городские власти также обратились к семьям воспитанников детских садов. Родителям рекомендовали по возможности не приводить детей в учреждения и оставаться дома.

Ранее на фоне угрозы беспилотников ограничения ввели сразу в нескольких российских аэропортах. Временно приостановлены приём и отправка рейсов. Меры затронули воздушные гавани Саратова, Саранска, Пензы, Тамбова, Чебоксар и Ульяновска.