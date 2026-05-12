12 мая, 01:53

В Липецке объявили двухдневный дистант для школ и вузов из-за угрозы провокаций

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juliya Shangarey

В Липецке 12 и 13 мая все образовательные учреждения перейдут на дистанционный режим обучения. Решение принято в целях безопасности из-за возможных провокаций, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Очных занятий в школах не будет. Для учеников младших классов и воспитанников детских садов организуют работу дежурных групп. Кружки и секции в учреждениях дополнительного образования временно отменяются.

«На дистанционное обучение в Липецке 12 и 13 мая переводятся образовательные учреждения в целях безопасности в связи с возможными провокациями, сообщили в мэрии», — говорится в группе правительства области.

Жители Бодайбо более 14 часов остаются без воды из-за аварии
Ранее в иркутском городе Бодайбо с 12 по 15 мая включительно была приостановлена работа всех дошкольных учреждений, а ученики общеобразовательных школ переведены на удалённый режим обучения. Представители мэрии также уточнили, что Всероссийские проверочные работы (ВПР) в этот период никто отменять не собирается — они будут проходить без каких-либо изменений в расписании или порядке проведения.

Виталий Приходько
