10 мая, 11:12

Жители Бодайбо более 14 часов остаются без воды из-за аварии

Обложка © Telegram/ SHOT

Жители иркутского Бодайбо более 14 часов остаются без воды из-за аварии на насосной станции. По данным телеграм-канала SHOT, это уже третий крупный коммунальный сбой в городе за последние полгода.

Бодайбо снова переживает коммунальный коллапс. Видео © Telegram/ SHOT

Причиной ЧП стал резкий подъём уровня реки Витим на фоне бурного ледохода. Обломки льда выдавили насосную станцию и прибили её к берегу. Ремонтные работы продолжаются.

Горожане начали скупать питьевую воду, но в магазинах почти не осталось пятилитровых бутылок. На прилавках встречаются ёмкости по 5–6 литров почти за 500 рублей, а в отдельных торговых точках цену подняли из-за дефицита. Ситуацию осложняет то, что многие колодцы и родники в населённом пункте замёрзли.

Жители Бодайбо снова остались без воды, тепла и электричества

В январе в Бодайбо уже вводили режим ЧС из-за промерзания водопровода при сорокоградусном морозе. Тогда остановились четыре котельные, без воды и отопления остались более 1,3 тыс. человек. В феврале главу городского поселения задержали по делу о превышении полномочий: по версии следствия, он знал об изношенности сетей, но не принял меры для ремонта.

Полина Никифорова
