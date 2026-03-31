Жители Бодайбо снова остались без воды, тепла и электричества
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tob1900
В Бодайбо снова произошло масштабное отключение коммунальных ресурсов — жители остались без холодной и горячей воды, а также без отопления. Причиной стала авария на сетях водоснабжения, о чём проинформировала местная администрация в своём телеграм-канале.
«Диспетчер МУП ТВК сообщила об остановке котельной ЦОК 1 в 12:00 ч. Будет отсутствовать ГВС, ХВС, отопление», — сказано в тексте.
В данный момент сотрудники коммунальных служб занимаются обследованием сетей, чтобы обнаружить точку разрыва трубы. Продолжительность ремонтных мероприятий ещё не определена, а о часах, когда подача ресурса будет восстановлена, пообещали проинформировать позже.
Утром 30 января в Бодайбо случилась коммунальная катастрофа: из-за крупной аварии 1500 горожан остались без тепла и воды. Сначала ввели режим повышенной готовности, а в феврале ситуацию признали ЧС уже на региональном уровне. Тепло удалось вернуть во все дома только к 20 февраля — это был первый этап. После этого специалисты работали над запуском холодного водоснабжения и налаживанием канализации. Тем временем следствие возбудило уголовное дело по статье об опасных услугах (238 УК РФ). Обыски прошли и в местной администрации, и на предприятии, которое отвечает за тепло. А в конце февраля под стражу взяли главу Бодайбинского городского поселения.
