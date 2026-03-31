Жители Бодайбо снова остались без воды, тепла и электричества

В Бодайбо снова произошло масштабное отключение коммунальных ресурсов — жители остались без холодной и горячей воды, а также без отопления. Причиной стала авария на сетях водоснабжения, о чём проинформировала местная администрация в своём телеграм-канале.

«Диспетчер МУП ТВК сообщила об остановке котельной ЦОК 1 в 12:00 ч. Будет отсутствовать ГВС, ХВС, отопление», — сказано в тексте.

В данный момент сотрудники коммунальных служб занимаются обследованием сетей, чтобы обнаружить точку разрыва трубы. Продолжительность ремонтных мероприятий ещё не определена, а о часах, когда подача ресурса будет восстановлена, пообещали проинформировать позже.