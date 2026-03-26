Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

26 марта, 05:07

В Чите 274 жилых дома остались без горячего водоснабжения и отопления

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

В Чите отключили отопление и горячее водоснабжение в двух посёлках. Под отключения попали 274 дома и 33 социальные учреждения. Об этом сообщили в администрации города.

«Отопление и горячее водоснабжение отключены в посёлках КСК и ГРЭС. Под отключение попали 274 жилых дома, 33 социальных объекта и 73 юридических лица. Силами компании ТГК-14 ведутся работы по переврезке теплотрассы диаметром 800 миллиметров», — говорится в сообщении.

Прокуратура Забайкальского края организовала проверку из-за публикаций об отключении водоснабжения. При выявлении нарушений, будут приняты меры реагирования.

«Представители надзорного ведомства оценят соблюдение ресурсоснабжающей организацией требований законодательства при содержании сетей и своевременности проведения на них планово-предупредительного ремонта», — отметили в ведомстве.

Под присмотром коммунальщиков: Как поменять батареи и не напороться на штраф

А ранее в Хабаровске три района остались без горячей воды и отопления из-за аварии на трубопроводе. Повреждение произошло на тепломагистрали ТМ-32 в районе ХТЭЦ-3. Подача ресурса была приостановлена в Железнодорожном, Кировском и Центральном районах. Над ликвидацией работали 25 человек и 8 единиц техники.

Тимур Хингеев
