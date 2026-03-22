22 марта, 06:09

В Хабаровске три района остались без тепла из-за аварии на трубопроводе

Работы по устранению аварии на трубопроводе в Хабаровске. Обложка © Telegram / Сергей Кравчук

Три района Хабаровска остались без горячей воды и отопления из-за аварии на трубопроводе. Об этом сообщил мэр Сергей Кравчук.

По его словам, повреждение произошло на тепломагистрали ТМ-32 в районе ХТЭЦ-3. Подача ресурса приостановлена в Железнодорожном, Кировском и Центральном районах. Восстановить теплоснабжение планируют до 17:00 по местному времени (10:00 мск). Причины аварии устанавливает прокуратура.

На место прибыла бригада специалистов, 25 человек и 8 единиц техники уже работают над ликвидацией аварии.

«Энергетики планируют закончить ремонт в кратчайшие сроки», — написал мэр.

В Москве снизили мощность отопления до минимума в связи с потеплением

Ранее Life.ru рассказывал, как в субботу в трёх районах Новосибирска пропало теплоснабжение из-за дефекта трубопровода. Таким образом, без отопления остались 58 новосибирских многоэтажек, 14 административных зданий и семь социальных объектов.

Владимир Озеров
