В Москве снизили мощность отопления до минимума в связи с потеплением

Из-за установившейся тёплой погоды в Москве система теплоснабжения функционирует на минимально возможных параметрах. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков, слова которого разместили на mos.ru.

«В настоящее время температура сетевого теплоносителя находится на минимально необходимых значениях, позволяющих обеспечить нагрев горячей воды до нормативных 60 градусов», — рассказал он.

По словам Бирюкова, осенне-весенний переходный период всегда создаёт сложности при регулировке отопления в многоквартирных домах. Проблемы возникают из-за постоянных скачков температуры за окном: если днём воздух прогревается до плюсовых значений, то к ночи нередко фиксируются заморозки. Как подчеркнул заммэра, на комфорт в квартире влияет и её расположение по сторонам света — в солнечных комнатах при тех же параметрах теплоносителя может быть значительно жарче.

Контроль за работой системы отопления осуществляется диспетчерскими службами ПАО «МОЭК». Регулировка параметров, уточнил Бирюков, выполняется автоматически — ориентиром для изменений служат показания специальных температурных датчиков.

