Синоптик пообещал москвичам потепление до +10 на выходных

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что метеорологическая весна придёт в Москву во вторник — с опережением климатического графика на 10 суток. Уже в среду горожан ждёт солнечная и сухая погода: ночью около 0, днем до +8 градусов.

«Погода будет малооблачная — «миллион на миллион», по ночам -2…+1, в середине дня +7…+10», — отметил синоптик.

Похожая погода сохранится и в начале следующей недели.

Ранее на некоторых реках в европейской части России началось половодье из-за весеннего потепления. К примеру, за сутки уровень воды поднялся на 0,3–0,8 метра на Волге в Тверской области.