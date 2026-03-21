Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 марта, 03:31

Авария оставила без отопления 58 многоэтажек в Новосибирске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

В субботу рано утром в трёх районах Новосибирска — Центральном, Заельцовском и Железнодорожном — произошло аварийное отключение теплоснабжения. Как сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области, без отопления остались 58 многоквартирных жилых домов, 14 административных зданий, семь социальных объектов (школы и детсады) и ещё два прочих объекта.

Причина — дефект трубопровода. Аварийные бригады Новосибирской теплосетевой компании уже работают на месте. Точное место прорыва уточняется, восстановить подачу тепла планируют к 21:00 по местному времени (17:00 мск).

Ночью температура в городе опускалась до минус двух, утром держалась около нуля, днём ожидается до плюс пяти. Осадков не прогнозируется.

Ранее Life.ru писал, что три человека погибли и ещё один пострадал при пожаре в частном доме под Новосибирском. Трагедия произошла в городе Каргат. Пожар успел распространиться на 44 «квадратах». Предварительно, огонь возник из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Происшествия
  • Новосибирская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar