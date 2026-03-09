Россиянам рассказали, как заставить УК сделать перерасчёт за еле тёплую воду

За горячую воду из-под крана можно платить меньше, ведь если её температура ниже нормы, то управляющая компания обязана пересчитать квитанции. Об этом напомнил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

По санитарным правилам, вода должна поступать в квартиру нагретой до 65–70 градусов. Если она еле тёплая, нужно действовать. При обращении в УК её сотрудник должен провести замеры и составить акт. Если документ зафиксирует нарушения, последует перерасчёт, указал депутат.

«Если температура ниже нормативных показателей, но выше 40 градусов, плата снижается на 1% за каждые 3 градуса от нормы; если температура ниже 40 градусов, расчёт стоимости услуг горячего водоснабжения выполняется как за холодную воду», — разъяснил парламентарий ТAСС.

Кошелев добавил, что в случае бездействия коммунальщиков жильцам следует жаловаться в Госжилинспекцию или Роспотребнадзор. В первую очередь необходимо оформить письменное заявление, чтобы зафиксировать факт нарушения.

