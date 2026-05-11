11 мая, 12:34

Из-за ледохода в Бодайбо закрыли детсады и перевели школьников на удалёнку

Обложка © VK / Администрация МО г. Бодайбо и района

В иркутском городе Бодайбо с 12 по 15 мая включительно приостановлена работа всех дошкольных учреждений, а ученики общеобразовательных школ переведены на удалённый режим обучения. Именно такие последствия свежей коммунальной аварии официально озвучила пресс-служба местной администрации в своём телеграм-канале.

Представители мэрии также уточнили, что Всероссийские проверочные работы (ВПР) в этот период никто отменять не собирается — они будут проходить без каких-либо изменений в расписании или порядке проведения.

Что касается родителей, то им рекомендуется не сидеть в неведении, а самостоятельно уточнять всю недостающую информацию. Для этого нужно обращаться напрямую к классным руководителям своих детей, связываться с директорами школ или звонить заведующим детскими садами.

Главе Бодайбинского поселения предъявили обвинение по делу об аварии

Напомним, жители Бодайбо накануне в очередной раз испытали перебои с водоснабжением из-за аварии на насосной станции, вызванной резким подъёмом уровня реки Витим и бурным ледоходом. Местные жители начали массово скупать питьевую воду, однако в магазинах почти не осталось пятилитровых бутылок, а оставшиеся ёмкости по 5–6 литров продаются по завышенным ценам. Ситуацию усугубляет то, что большинство колодцев и родников в населённом пункте замёрзли, лишая людей альтернативных источников воды. Ремонтные работы на станции всё ещё продолжаются.

Вероника Бакумченко
