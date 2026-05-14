Два сотрудника ЗАЭС пострадали при атаке дронов ВСУ в районе станции

Два сотрудника Запорожской АЭС получили ранения в результате атаки беспилотников ВСУ по территории рядом со станцией. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАЭС.

Удар пришёлся всего в 100 метрах от периметра объекта. В момент атаки сотрудники передвигались на автомобиле, выполняя служебные обязанности. Отмечается, что налёт носил множественный характер, из-за чего эвакуация пострадавших оказалась затруднена.

«По предварительной информации, раненые сотрудники станции находятся в состоянии средней степени тяжести», — сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина ТАСС.

Пострадавших доставили в медсанчасть, где им оказывают медицинскую помощь. На станции подчеркнули, что подобные атаки создают прямую угрозу сотрудникам объекта ядерной инфраструктуры и безопасности работы ЗАЭС.

Ранее Life.ru писал, что Энергодар последние три дня подвергается атакам украинских беспилотников, в том числе по объектам гражданской инфраструктуры. Яшина уточнила, что за последние дни удары наносились по вышкам сотовой связи, гаражам и автозаправкам.