Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 мая, 03:07

Три человека погибли в Рязани после атаки ВСУ, 12 ранены, среди них дети

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о трагических последствиях террористической атаки киевского режима. В результате удара в Рязани повреждены два многоэтажных жилых дома, обломки беспилотного летательного аппарата также упали на территорию одного из промышленных предприятий.

Погибли три человека. Двенадцать человек пострадали, в том числе дети. Всем пострадавшим оперативно оказана необходимая помощь.

«Мои искренние соболезнования родным и близким погибших. Сил и мужества пережить это страшное горе», – написал глава региона.

На месте работают все оперативные службы. Ведётся разбор повреждённых конструкций. Организована эвакуация жителей повреждённых домов, а для тех, кому это необходимо, развёрнуты пункты временного размещения.

Социальным службам и профильным ведомствам поручено оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

Обломки дрона ВСУ задели жилую многоэтажку в Рязани, начался пожар
Обломки дрона ВСУ задели жилую многоэтажку в Рязани, начался пожар

Ранее Life.ru писал, что ВСУ в эти минуты ведут массированную ракетную атаку на Белгород. В небе над регионом активно работает ПВО. По данным местных жителей, после 5:20 было слышно уже около 20 громких взрывов. Предварительно, сбито около десятка воздушных целей. В одном из районов очевидцы сообщают о поднимающемся столбе серого дыма.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • ВСУ
  • ЧП
  • Происшествия
  • Рязанская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar