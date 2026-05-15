Три человека погибли в Рязани после атаки ВСУ, 12 ранены, среди них дети

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о трагических последствиях террористической атаки киевского режима. В результате удара в Рязани повреждены два многоэтажных жилых дома, обломки беспилотного летательного аппарата также упали на территорию одного из промышленных предприятий.

Погибли три человека. Двенадцать человек пострадали, в том числе дети. Всем пострадавшим оперативно оказана необходимая помощь.

«Мои искренние соболезнования родным и близким погибших. Сил и мужества пережить это страшное горе», – написал глава региона.

На месте работают все оперативные службы. Ведётся разбор повреждённых конструкций. Организована эвакуация жителей повреждённых домов, а для тех, кому это необходимо, развёрнуты пункты временного размещения.

Социальным службам и профильным ведомствам поручено оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

Ранее Life.ru писал, что ВСУ в эти минуты ведут массированную ракетную атаку на Белгород. В небе над регионом активно работает ПВО. По данным местных жителей, после 5:20 было слышно уже около 20 громких взрывов. Предварительно, сбито около десятка воздушных целей. В одном из районов очевидцы сообщают о поднимающемся столбе серого дыма.