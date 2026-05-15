Обломки дрона ВСУ задели жилую многоэтажку в Рязани, начался пожар

Обломки украинского беспилотника упали на жилой многоквартирный дом в Рязани. В многоэтажке начался пожар после падения аппарата. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. Также о повреждениях жилых зданий написал глава региона Павел Малков.

В результате падения БПЛА в здании выбило десятки стёкол и оконных рам. Повреждения получили несколько припаркованных внизу автомобилей.

«К сожалению, от обломков пострадали несколько жилых домов, а также территория одного из предприятий. По предварительным данным, есть пострадавшие», — написал губернатор.

Повреждения в Рязани после атаки БПЛА. Фото © Telegram / SHOT

Напомним, ВСУ атаковали Рязань беспилотниками около двух часов ночи 15 мая. Жители города слышали примерно 10 мощных взрывов. Люди видели клубы дыма в одном из районов.