Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 21:55

На подлёте к Москве сбили пятый беспилотник ВСУ с начала суток

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили ешё два украинских беспилотника, которые летели на Москву в ночь на 15 мая. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об этом в своём канале.

«Сбит ещё один беспилотник, летевший на Москву», — написал мэр, позднее добавив про ещё один уничтоженный дрон.

Власти уточнили, что столичные специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. О других последствиях инцидента информация не поступала.

Аэропорты Внуково и Домодедово работают по согласованию из-за ограничений
Аэропорты Внуково и Домодедово работают по согласованию из-за ограничений

Начиная с полуночи Собянин уже сообщал об уничтожении трёх украинских БПЛА. Накануне в Минобороны РФ рассказали, что за 14 мая системы ПВО перехватили и уничтожили 38 украинских беспилотников самолётного типа.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Сергей Собянин
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar