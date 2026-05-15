На подлёте к Москве сбили пятый беспилотник ВСУ с начала суток

Силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили ешё два украинских беспилотника, которые летели на Москву в ночь на 15 мая. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об этом в своём канале.

«Сбит ещё один беспилотник, летевший на Москву», — написал мэр, позднее добавив про ещё один уничтоженный дрон.

Власти уточнили, что столичные специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. О других последствиях инцидента информация не поступала.