На подлёте к Москве сбили пятый беспилотник ВСУ с начала суток
Силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили ешё два украинских беспилотника, которые летели на Москву в ночь на 15 мая. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об этом в своём канале.
«Сбит ещё один беспилотник, летевший на Москву», — написал мэр, позднее добавив про ещё один уничтоженный дрон.
Власти уточнили, что столичные специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. О других последствиях инцидента информация не поступала.
Начиная с полуночи Собянин уже сообщал об уничтожении трёх украинских БПЛА. Накануне в Минобороны РФ рассказали, что за 14 мая системы ПВО перехватили и уничтожили 38 украинских беспилотников самолётного типа.
