Уничтожены три летевших в сторону Москвы беспилотника

Системы противовоздушной обороны сбили три беспилотника, летевших в сторону столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Другие подробности на данный момент неизвестны.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за 14 мая системы ПВО перехватили и уничтожили 38 украинских беспилотников самолётного типа. Украинские атаки отражались в течение 15 часов.