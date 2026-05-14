За 15 часов ПВО сбила 38 украинских дронов над восьмью регионами России
С утра и до позднего вечера четверга российские системы противовоздушной обороны работали на пределе. Как сообщили в Минобороны РФ, с 08:00 до 23:00 14 мая дежурные расчёты перехватили и уничтожили 38 украинских беспилотников самолётного типа.
Атака велась сразу по нескольким направлениям. Дроны пытались прорваться в воздушное пространство Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской областей и Республики Крым. Все цели были своевременно обнаружены и ликвидированы.
Ранее Life.ru писал, что без последствий на земле, к сожалению, не обошлось. Параллельно с отражением массированного налёта ПВО, украинские беспилотники нанесли удары по гражданским объектам в Белгородской области. В селе Головчино Грайворонского округа FPV-дрон атаковал частный дом. Погиб мужчина. Ещё трое жителей пострадали.
