Один погиб и трое пострадали при налёте БПЛА на Белгородскую область

Беспилотники ВСУ нанесли удары по Белгородской области. В результате налёта погиб один человек. Ещё трое жителей получили ранения. О последствиях атаки ВСУ сообщила пресс-служба оперштаба региона.

Мужчина погиб в селе Головчино Грайворонского округа, где FPV-дрон ударил по частному участку. Ещё один мужчина получил осколочные ранения головы и ног. Бригада скорой помощи отвезла пострадавшего в белгородскую больницу № 2.

Двое мужчин пострадали в селе Бершаково Шебекинского округа. Из-за взрыва БПЛА они получили контузии и осколочные ранения лица. Медики доставили обоих в больницу Белгорода № 2. На месте ЧП повреждён автомобиль.

Ранее украинские военные атаковали беспилотником город Рыльск в Курской области. Дрон упал прямо на детскую спортивную площадку. В этот момент ребята играли в футбол. Жертв чудом удалось избежать.