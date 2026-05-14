Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 15:05

Дрон ВСУ атаковал спортплощадку под Курском во время игры детей в мяч

Украинские военные атаковали беспилотником город Рыльск в Курской области. Дрон попал прямо на детскую спортивную площадку, где ребята играли в футбол. Жертв чудом удалось избежать. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.

«Сегодня над Рыльском сбит вражеский БПЛА. Он упал на спортивную площадку и взорвался. К счастью, обошлось без пострадавших: дети, которые в это время играли на площадке в мяч, вовремя успели спрятаться. За медицинской помощью никто не обращался», — написал глава региона и уточнил, что на место сразу же прибыли экстренные службы.

В Энергодаре заявили, что ВСУ три дня подряд атакуют город дронами
В Энергодаре заявили, что ВСУ три дня подряд атакуют город дронами

Ранее сообщалось, что путешественник Саша Конь погиб в Брянской области в результате атаки украинского беспилотника на село Старая Погощь в Суземском районе Брянской области. Он получил смертельную травму головы от удара вражеского FPV-дрона.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Александр Хинштейн
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar