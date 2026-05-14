Дрон ВСУ атаковал спортплощадку под Курском во время игры детей в мяч

Украинские военные атаковали беспилотником город Рыльск в Курской области. Дрон попал прямо на детскую спортивную площадку, где ребята играли в футбол. Жертв чудом удалось избежать. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.

«Сегодня над Рыльском сбит вражеский БПЛА. Он упал на спортивную площадку и взорвался. К счастью, обошлось без пострадавших: дети, которые в это время играли на площадке в мяч, вовремя успели спрятаться. За медицинской помощью никто не обращался», — написал глава региона и уточнил, что на место сразу же прибыли экстренные службы.

Ранее сообщалось, что путешественник Саша Конь погиб в Брянской области в результате атаки украинского беспилотника на село Старая Погощь в Суземском районе Брянской области. Он получил смертельную травму головы от удара вражеского FPV-дрона.