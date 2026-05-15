Аэропорты Внуково и Домодедово работают по согласованию из-за ограничений

Столичные аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы в особом режиме. Авиационные гавани работают по согласованию с соответствующими органами. Росавиация сообщила об этом в официальном заявлении.

В Росавиации уточнили, что решение связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней. Диспетчеры контролируют каждый взлёт и посадку в усиленном режиме.

Кроме этого полностью закрыли аэропорт Тамбова. Авиагавань в Калуге также остаётся закрытой. Росавиация предупредила о возможных корректировках в расписании рейсов. Пассажирам рекомендуют уточнять информацию о вылетах на сайтах авиакомпаний. Меры приняли для обеспечения безопасности полётов.

Напомним, с утра и до позднего вечера 14 мая дежурные расчёты ПВО перехватили и уничтожили 38 украинских беспилотников самолётного типа. Системы противовоздушной обороны отражали атаку в течение 15 часов.